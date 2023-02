L’operatore virtuale CoopVoce sta per lanciare una nuova offerta molto interessante denominata Evo 150 al prezzo di soli 7.90 euro al mese.

Si tratta di un’offerta rivolta sia a tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero, sia per i già clienti dell’operatore che decidono di cambiare offerta. Secondo le ultime indiscrezioni sarà disponibile dal prossimo 16 febbraio 2023.

CoopVoce sta per lanciare la Evo 150

Per sottoscrivere l’offerta, i nuovi clienti potranno sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi altro operatore, in ogni caso sostenendo una spesa iniziale variabile in base al canale di vendita. Inoltre, l’offerta è attivabile anche dai già clienti CoopVoce, pagando un contributo di 9 euro una tantum per effettuare il cambio piano.

L’offerta Evo 150 comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati 4G al prezzo di 7.90 euro al mese. In condizioni standard, per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online con spedizione a domicilio, CoopVoce solitamente richiede un costo iniziale pari a 9.90 euro, composto da spedizione, attivazione, primo mese anticipato e SIM ricaricabile, in questo caso con credito residuo pari a zero.

Se invece il nuovo cliente acquista l’offerta presso un “negozio” Coop o tramite prenotazione online con ritiro in un punto vendita, in genere è previsto il costo della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso, oltre che una prima ricarica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta.