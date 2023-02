Il 10 gennaio 2023 Ateme ed ENENSYS Technologies, fornitore leader di soluzioni di distribuzione di contenuti multimediali, hanno unito le loro notevoli competenze per abilitare Rai Way, la rete televisiva RAI, per avviare il progetto Refarming che si concluderà con il passaggio allo standard DVB-T2.

Il passaggio al DVB-T2 consente alle emittenti di distribuire contenuti HD e fornisce segnali migliori, oltre a liberare la frequenza di 700 MHz per la banda larga mobile 5G.

Rai Way ha lanciato una gara per il progetto di transizione nel 2020. Ateme ed ENENSYS, che vantano una lunga storia di collaborazioni di successo, hanno proposto una soluzione competitiva con un Total Cost of Ownership ridotto. Attraverso un partner locale, hanno vinto la gara e il progetto è partito nel 2021.

La soluzione integrata include la soluzione di compressione video live basata su software TITAN di Ateme per l’headend convergente, grazie ad una tecnologia di elaborazione del flusso multifunzionale. ENENSYS ha fornito gli switch Seamless IP & ASI (ASIIPGuard) e i gateway di rete DVB-T/T2 (SmartGate T/T2), consentendo la trasmissione SFN (Single Frequency Network). La transizione è stata facilitata in tempo per il passaggio nazionale l’8 marzo 2022.

Un salto generazionale dovuto

“Gli spettatori vogliono esperienze di qualità superiore ed emozioni più forti”, ha commentato Carlo Romagnoli, Sales Director Southern Europe di Ateme. “Il passaggio al DVB-T2 soddisfa questa esigenza facilitando la distribuzione di contenuti 4K, oltre a fornire funzionalità avanzate come High Dynamic Range, High Frame Rate, Wide Color Gamut e Next Generation Audio per migliorare l’esperienza visiva. Siamo felicissimi di aver potuto aiutare Rai Way in questa transizione”.

“Siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo chiave in questo entusiasmante progetto di importanza nazionale”, ha affermato Cyprien Galesne, Sales Manager Southern Europe di ENENSYS. “La nostra partnership sinergica con Ateme sui progetti di distribuzione dei media digitali continua sempre più forte, offrendo soluzioni flessibili a sfide complesse.”

Ateme è un leader globale nelle soluzioni di compressione e consegna video, e aiuta i fornitori di contenuti di primo livello e le piattaforme di streaming ad aumentare il coinvolgimento dei loro spettatori e ridurre il tasso di abbandono.