Lo sappiamo tutti: l’app di messaggistica più utilizzata al mondo attualmente è WhatsApp. L’app di proprietà di Meta gode più di 2 miliardi di utenti in 60 Paesi e riesce a portare sempre delle novità interessanti ai suoi utenti. L’ultima di cui parleremo oggi riguarda la possibilità di “pinnare” i messaggi.

Per “pin” intendiamo la puntina da disegno che viene messa virtualmente sui messaggi o le chat e serve per evidenziare qualcosa che riteniamo importante e che deve essere assolutamente sempre presente sulla chat. Così come accade su Facebook con “Fissa il post”, ora questa funzione è disponibile anche su WhatsApp.

WhatsApp, ecco come funziona il pin dei messaggi

Su WhatsApp il pin dei messaggi permette di mettere in evidenza nella parte superiore della chat il messaggio o i messaggi che ci interessano di più. Inoltre, si tiene in considerazione il fatto che non tutti gli utenti hanno questa funzione, quindi il messaggio in evidenza potrebbe essere scritto da un utente che non ha la versione di WhatsApp aggiornata. In quel caso, converrà aggiornare l’app.

Ci sono numerosi vantaggi di cui possiamo usufruire con questa nuova funzione. Di fatti, sarà decisamente più semplice avere sottomano le informazioni più importanti, cosa che chi gestisce gruppi grandi su WhatsApp sa quanto è importante per ottenere sempre una buona comunicazione. In più, la funzione Pin sarà utile per tenere in ordine le conversazioni e per assegnare loro una priorità.

Quando arriveranno i Pin sull’app?

In base a quanto riferito dagli esperti in materia di WABetaInfo, portale dedicato completamente a tutte le novità e le vicende che riguardano l’app di messaggistica, mediante l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.3.17 del Play Store (versione business dell’app), la nuova funzione di Pin del messaggio è già in fase di sviluppo e potrebbe arrivare molto presto su tutti gli smartphone.