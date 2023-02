Un 2023 da leoni attende WhatsApp grazie ai tantissimi aggiornamenti che Meta ha in mente di proporre a tutti i consumatori, offrendo così l’accesso a funzionalità inedite ed esclusive, praticamente mai viste prima d’ora, almeno per quanto riguarda la stessa applicazione di messaggistica.

La rincorsa a Telegram prosegue imperterrita, ancora per tutto l’anno corrente, gli sviluppatori cercheranno di ridurre al minimo la distanza dalla rivale, proponendo funzioni assolutamente riprese dalla suddetta, ma ugualmente molto interessanti ed apprezzate dalla community generale.

WhatsApp, cosa aspettarsi nell’anno

La prima novità, forse la più attesa in assoluto, riguarda la possibilità di collegarsi allo stesso account da più dispositivi in contemporanea; avete capito bene, finalmente non sarà necessario continuare ad effettuare il logout, ma si potrà collegare lo stesso identico account ad un numero maggiore di device, siano essi smartphone, tablet o PC (tramite WhatsApp Web).

Al secondo posto troviamo i messaggi che si auto-distruggono, oggi infatti è possibile cancellare un messaggio inviato entro 7 giorni dalla data d’invio, ma successivamente invece questa tempistica sarà fortemente ridotta, portando alla possibilità di inviare messaggi che si cancellano automaticamente dopo essere stati letti.

In ultimo parliamo della riduzione dei tempi delle note vocali, infatti si parla che le suddette avranno una durata massima di 30 secondi, tempistiche ipotetiche sia chiaro, e non ancora ufficialmente confermate in nessun modo. Quanto scritto, come abbiamo appena sottolineato, è figlio di una serie di indiscrezioni trapelate direttamente in rete, seguiranno aggiornamenti e conferme ufficiali.