L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di lanciare una super promo in occasione della festa degli innamorati, San Valentino. Per la precisione raddoppierà i Giga a disposizione.

Da domani 6 al 28 febbraio 2023, salvo cambiamenti, tutti i nuovi clienti privati di rete mobile che attiveranno una nuova SIM ricaricabile Vodafone con l’offerta ricaricabile Red Pro avranno incluso, senza costi aggiuntivi, la promo di San Valentino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone raddoppia i Giga per San Valentino

Sottoscrivendo Vodafone Red Pro i nuovi clienti Vodafone, che richiedono un nuovo numero o la portabilità del proprio, otterranno 100 Giga di traffico dati mensile per 1 anno, poi 50 Giga al mese a tempo indeterminato. Rimarranno comunque a disposizione SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea, il tutto al costo di 14,99 euro al mese con addebito Smart Pay.

Il bundle dati nazionale incluso nell’offerta Red Pro di San Valentino 2023, i 50 Giga di base e i 50 Giga aggiuntivi per 1 anno sono utilizzabili fino in 5G, ma in questo caso il cliente Vodafone deve essere sotto copertura e avere un dispositivo compatibile. Con Vodafone Red Pro è previsto un costo di attivazione pari a 6,99 euro, da sommare al prezzo del primo mese dell’offerta e al costo della nuova SIM ricaricabile Vodafone.

Vi ricordo che per tutte le nuove attivazioni il piano incluso nella SIM di default è Vodafone 25 New, con chiamate a 25 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 20 centesimi di euro e SMS a 29 centesimi di euro ciascuno. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli sulle offerte attivabili.