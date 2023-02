TIM lancia la bomba, due offerte piene di contenuti fino a 100GB in 5G

I provider che stanno riuscendo ad ottenere più successo sono ovviamente quelli più famosi, ma non bisogna sottovalutare il grande apporto dei gestori virtuali. Questi sono ormai i principali antagonisti di tutte quelle aziende che nel mondo della telefonia sono riuscita pian piano a fare la storia. Adesso però l’obiettivo è quello di far rientrare i vecchi clienti, magari sottoponendogli alcune delle offerte più interessanti del momento.

Tra queste ci sono le promozioni di uno dei colossi assoluti del mondo della telefonia mobile italiana che risponde al nome di TIM. L’azienda sta mostrando tanta attenzione per tutto quello che gira intorno ai contenuti, aumentando li nettamente tenendo i prezzi molto stabili. Questo può quindi far derivare un grande interesse nei rientri, i quali stanno avvenendo con molta più costanza rispetto al passato.

TIM: sono nate le due offerte che tutti aspettavano, le Wonder hanno fino a 100GB

Nessuno si aspettava che in un periodo così pieno di prezzi alti sonanti, si potesse arrivare a vedere i prezzi bassi per quanto riguarda la telefonia mobile.stando a quanto riportato però i gestori stanno riuscendo a tenere i prezzi bassi dopo aver visto l’intromissione di tante altre aziende, le quali pian piano sono riuscite a portare le loro offerte a diventare molto importanti.

Le due Wonder hanno minuti e messaggi dalla loro parte, più precisamente minuti senza limiti e 1000 SMS. Questi sono i contenuti che accomunano le tue Promo, le quali differiscono tra loro per quanto riguarda il prezzo, 7,90 € al mese la prima e 9,90 € al mese la seconda, ma anche per quanto concerne la connessione ad Internet. La prima a 70 giga in 5G mentre la seconda 100 giga in 5G.