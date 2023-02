Supporto TV da parete con CODICE SCONTO, il prezzo arriva a 19 euro

In giro per il web non esistono solo dispositivi da acquistare per quanto riguarda il mondo dell’elettronica, ma anche oggetti congeniali al loro utilizzo. Direttamente su Amazon durante le ultime ore sarebbe spuntata un’offerta davvero interessante, la quale comprenderebbe uno dei principali supporti da parete per TV di varie grandezze.

Il supporto in questione è in grado di riuscire a reggere televisioni piccole o grandi e di qualsiasi genere, con due bracci fissi montati ad una staffa. Il prezzo è davvero interessante dal momento che c’è un codice sconto disponibile che riduce il prezzo quasi del 40%.

Supporto TV da parete fino ad 82″, ecco la grande offerta di Amazon ad un prezzo di 19,49 €

Il supporto da parete di cui si parla oggi è uno dei più acquistati in assoluto, con ultime votazioni ricevute. Fino ad 82″ di ampiezza è possibile appendervi qualsiasi tipo di televisione, ovviamente con schermo piatto.

Regge pienamente il peso e lo scarica sulla parete grazie alla staffa che consente ai due bracci che andranno montati alle due estremità della TV, di muoversi liberamente a destra e a sinistra. La televisione potrà essere regolata solo per quanto riguarda l’inclinazione o lo spostamento minimo verso destra o verso sinistra.

Per acquistare direttamente l’articolo 19,49 €, dovrete arrivare al carrello e inserire il codice sconto seguente: T439VVLK. Il prezzo di 29,99 euro diventa dunque solo un ricordo.