Stazione elettrica portatile con pannello SOLARE per energia gratis a 190 euro con COUPON

Di questi tempi forse sarebbe importante fare altri acquisti sul web, magari come una centrale elettrica portatile. Così viene definita dei principali siti che la mettono in vendita, qualsiasi sia il marchio in questione. Stando a quanto riportato, si tratterebbe di generatori solari di nuova generazione, i quali sono stati acquistati in grande quantità visto la grande crisi energetica. Di certo non possono sopperire all’utilizzo del contatore utile per l’energia in casa, ma chiaramente possono alleggerire un po’ quella che è la bolletta finale.

Oggi in offerta su Amazon c’è una combinazione di dispositivi, ovvero il generatore da 24.000 mAh e il pannello solare per ricaricarlo praticamente gratis. Sono davvero tante le caratteristiche che riescono a mettere in risalto questi due oggetti, i quali lavorano insieme, in piena sinergia.

Generatore elettrico e pannello solare: la stazione perfetta per avere elettricità gratis a casa vostra e in trasferta

Su Amazon sono disponibili degli sconti pazzeschi proprio per quanto riguarda la centrale elettrica portatile e il pannello solare da collegarvi. La centrale elettrica in questione è in grado di offrire più entrate USB oltre ad una presa per la corrente tradizionale ma anche una grande torcia LED. È infatti perfetta per il campeggio o per le zone in cui sapete di non trovare elettricità. Pesa circa 1 kg e le sue dimensioni sono davvero comode per la portabilità. Potete quindi collegare cellulari, tablet, fotocamera, radio, delle luci notturne, dei piccoli ventilatori e tutto ciò che è sotto gli 80 W.

A seguire in vendita c’è anche il pannello solare che può essere collegato alla stazione, in modo da incamerare al suo interno energia solare come elettrica. I prezzi sono davvero stratosferici:

Ricordiamo che bisogna aggiungere entrambi gli oggetti al carrello dopo aver cliccato sul quadratino dove c’è scritto applica coupon direttamente su Amazon.