Speaker Bluetooth PORTATILE Xiaomi da 16W di potenza al 20% su Amazon

Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare di uno speaker Bluetooth in offerta direttamente su Amazon. Ora però l’opportunità potrebbe essere particolarmente ghiotta visto che il brand che lo offre è Xiaomi. Tratta di un altoparlante con molteplici possibilità, il quale possiede una batteria a lunga durata, una discreta potenza ma soprattutto anche un gradi di impermeabilità di tipo IPX7.

L’unico modo per trovare tutte le offerte di Amazon in diretta senza perderne una, è quello di iscriversi a Telegram, sottoscrivendo anche il nostro canale ufficiale. Qui troverete già 77.000 utenti pronti ad ottenere ogni giorno le migliori promozioni in assoluto del colosso e-commerce. Per poter entrare liberamente bisogna solamente cliccare qui.

Speaker Bluetooth disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale, la qualità di Xiaomi è conveniente per soli 39,99 euro

Uno speaker Bluetooth è utile certamente per tutti, sia per fare festa, sia per ascoltare la musica in maniera soddisfacente nel proprio ambiente domestico. Questa volta viene offerta una soluzione davvero interessante vista la sua potenza di 16 W che consente un’uscita del suono pulita con un audio potente rivolto a tutte le direzioni. L’audio inoltre viene riprodotto alla massima frequenza ed è progettato per offrire un’esperienza d’ascolto davvero eccellente.

C’è anche la modalità con audio doppio, con due modalità con bassi profondi e normali per personalizzare poi l’audio in base alle proprie preferenze. Per quanto riguarda poi la stabilità della connessione, questa è garantita dal nuovo standard Bluetooth di tipo 5.0. Per poterlo acquistare direttamente da Amazon, bisogna solo completare l’acquisto aggiungendolo al carrello.