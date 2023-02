Solo dopo pochi mesi dalla presentazione del nuovo Sony Xperia 1 IV, il colosso è attualmente al lavoro sul modello successivo, ovvero Xperia 1 V.

Da pochissimo è trapelata online la prima foto del dispositivo in questione, insieme ad alcune specifiche tecniche. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Sony è al lavoro su Xperia 1 V, ecco alcune caratteristiche

Partendo dal design, è indubbiamente molto simile al predecessore, con il gruppo delle fotocamere “a forma di piccola” posto sulla sinistra della parte posteriore e con il logo Sony posto invece al centro. Dalla foto non si vede bene la forma vera e propria del dispositivo, ma con tutta probabilità questo avrà gli stessi bordi di Xperia 1 IV.

Dalla foto però si vedono bene i vari sensori fotografici: rispetto a Xperia 1 IV, sparisce il sensore ToF e il sensore IR RGB, ma i tre sensori rimanenti sono abbastanza più grandi. Spunta il sensore a periscopio, che permetterà probabilmente di avere uno zoom ottico elevato.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, un leaker cinese è sicuro che il prossimo Sony Xperia 1 V monterà lo Snapdragon 8 Gen 2, ultimo SoC arrivato in casa Qualcomm. Difficile dire quando lo smartphone sarà effettivamente presentato: tra poche settimane si terrà l’evento MWC di Barcellona, che potrebbe essere il palco ideale per annunciare un nuovo smartphone. Non ci resta che attendere per informazioni più precise.