L’operatore virtuale PosteMobile continua a mostrarsi solidale verso l’Ucraina, paese colpito dalla guerra da ormai più di un anno. Lo fa rimborsando il costo delle chiamate e degli SMS inviati verso l’Ucraina.

Complessivamente, la restituzione dei costi è prevista per tutto il traffico voce e tutti gli SMS usufruiti dal 1° Giugno 2022 al 28 Febbraio 2023, salvo proroghe. Per quanto riguarda le chiamate, sono valide sia quelle da rete mobile che quelle da rete fissa.

PosteMobile si mantiene solidale con l’Ucraina

Come viene indicato dal sito ufficiale dell’operatore nella pagina dedicata “Emergenza Ucraina”, nel mese di luglio 2022 è avvenuta la restituzione dei costi per il traffico effettuato nel mese di giugno 2022. Esatto, il processo avverrà di mese in mese, con il primo gruppo di rimborsi effettuato appunto a luglio 2022.

Da ora in poi, invece, i rimborsi sono previsti entro il 10 Febbraio 2023 per il traffico di Gennaio 2023 ed entro il 10 Marzo 2023 per il traffico di Febbraio 2023 e così via. In ogni caso, l’importo è stato e verrà accreditato sotto forma di ricarica, direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile. Per quanto riguarda i clienti con offerte di rete fissa PosteMobile Casa, Casa Facile e Casa Internet, in questo caso la restituzione avverrà direttamente sulla prima fattura utile emessa.

Vi ricordo che l’operatore virtuale sta proponendo tantissime offerte molto interessanti sul proprio sito ufficiale, se siete quindi alla ricerca di una nuova tariffa ad un prezzo conveniente, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale.