Un volantino MediaWorld davvero invitante vi aspetta in questi giorni in tutti i negozi dell’azienda, ma anche direttamente online sul sito ufficiale. La perfetta soluzione per riuscire ad accedere ai prodotti maggiormente desiderati, avendo così la certezza di poter spendere pochissimo su tutto.

Il meccanismo che regola la soluzione corrente prende il nome di Sconto Subito, e promette uno sconto fino a 300 euro applicato direttamente nel carrello. La campagna è da considerarsi attiva fino al 5 febbraio 2023, in ogni negozio ed online, con consegna spesso gratuita, ma in alcune occasioni potrebbe effettivamente essere a pagamento.

MediaWorld, quali sono gli sconti e tutti i prezzi

L’idea offerta da MediaWorld è assolutamente lodevole, ovvero permette al consumatore di aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che desidera, ed al superamento di una determinata soglia di spesa si ritroverà ad avere diritto a godere di uno specifico taglio di sconto, applicato sullo stesso scontrino. Sia chiaro, la riduzione non sarà cumulativa, né corrisponderà all’emissione di un buono sconto da utilizzare successivamente.

Coloro che spenderanno più di 250 euro avranno una riduzione di 40 euro, al superamento dei 500 euro di spesa si raddoppia anche lo sconto, raggiungendo 80 euro, per passare a 200 euro contro almeno 1000 euro, finendo con 300 euro di sconto su una spesa superiore ai 1500 euro.

La promozione descritta è da considerarsi valida sulla maggior parte dei brand e prodotti inclusi in catalogo, sono comunque presenti eccezioni, da valutare in modo adeguato in corso d’opera.