Il Google Pixel 6A ad un prezzo fortemente inaspettato, uno dei migliori medi di gamma del settore della telefonia mobile, viene oggi proposto ad un prezzo decisamente favorevole per gli utenti che sono alla ricerca dell’occasione di spendere poco o niente.

Ogni offerta Amazon è disponibile in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, se volete riceverla gratis con coupon da applicare ai vari acquisti, ricordatevi di confermare l’iscrizione gratuita al nostro canale Telegram ufficiale.

Offerta Google Pixel 6a, il prezzo è bassissimo

Il Google Pixel 6A è lo smartphone medio di gamma che tutti vogliono, un prodotto dalle prestazioni più che adeguate al prezzo di vendita, e caratterizzato ovviamente dalla possibilità di godere di un’esperienza Android pura, al netto di qualsiasi personalizzazione grafica.

Il modello disponibile su Amazon, oltre che nelle varie colorazioni, viene commercializzato in kit con le Pixel Buds A-Series, il listino attuale corrisponderebbe a 558 euro, ma grazie alla promozione l’utente finale andrà a pagare solamente 399 euro per il suo acquisto (LINK AMAZON). La versione prevede 64GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, processore Google Tensor dalle buone prestazioni, ed una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (con un modulo dal design iconico). Il sistema operativo di lancio è ovviamente Android 13, con la possibilità comunque di essere sempre i primi a ricevere gli update, scoprendo in anteprima le patch di sicurezza che periodicamente la stessa Google rilascia.

L’offerta ha una validità ancora di circa una settimana, ma come indicato su Amazon è limitata ad un determinato quantitativo di prodotti, ciò sta a significare che una volta terminati verrà disattivata.