Centuripe, il paese che dall'alto sembra un'illusione ottica

Centuripe, un piccolo paese siciliano situato a 60 km da Enna, è noto per la sua forma particolare che lo rende unico al mondo. Questa località è situata a 730 metri sul livello del mare e si estende fra le città di Catania e Enna, fra mare e montagne. La sua posizione elevata e le diramazioni che abbracciano i colli vicini contribuiscono alla sua strana forma, che sembra essere quella di una stella marina vista da un punto di vista aereo (o forse no).

Centuripe: un dono tutto italiano

Nel corso dei secoli, il nome di Centuripe ha assunto diversi significati. Potrebbe essere stato originariamente chiamato Kentoripa durante la colonizzazione greca nel IV secolo a.C. e successivamente Centum Rupes a causa della sua natura rocciosa.

Questo posto è noto anche per le sue ceramiche e per il suo ruolo strategico nella connessione fra il mare e la montagna ai tempi dei romani. Garibaldi lo ha descritto come “il balcone di Sicilia” a causa della sua posizione elevata e delle sue diramazioni che abbracciano i colli vicini.

Ma Centuripe non è solo forma, è anche cultura e storia. Il paese, con una popolazione attuale di poco più di 2.000 abitanti, è stato abitato fin dalla preistoria ed è stato importante durante l’età del bronzo, come testimoniato dai resti archeologici rinvenuti nei dintorni. Durante il periodo romano, divenne un importante centro ceramico e commerciale, grazie alla presenza di diverse fornaci che producevano ceramiche per il mercato locale e internazionale.

La città ha anche un ricco patrimonio architettonico, come la Chiesa di Santa Maria dei Greci, risalente al XV secolo, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, costruita nel XVI secolo, e il Castello del XVI secolo.