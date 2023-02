Apple Watch 8 45mm GPS in offerta con 80 euro in meno, PREZZO BOMBA

Pian piano gli utenti si stanno avvicinando sempre di più al mondo della tecnologia, lasciando da parte quelli che sono gli acquisti ormai più famosi. Non si tratta questa volta di un’offerta che riguarda uno smartphone, un computer, una smart TV o un tablet, ma un dispositivo indomabile che sta diventando sempre più essenziale e comodo.

Gli smartwatch infatti rivestono oggi grande importanza nel mondo della tecnologia, il quale si rapporta direttamente al mondo del lavoro. Le persone di trovano molto comodi, soprattutto quando sono di qualità come i celebri Apple Watch. La Series 8 ha appassionato un gran numero di utenti, visto l’ampio display ma soprattutto la comodità del dispositivo al polso oltre che di tutte le tecnologie che ci sono al suo interno. Su Amazon oggi c’è una grande offerta, la quale vede uno sconto del 15% sulla variante da 45 mm di schermo.

Apple Watch Series 8 disponibile su Amazon a 469 euro con 80 euro di sconto

Un’offerta da non perdere, visto che lo sconto è di 80 €. Il prezzo dell’Apple Watch in questione arriva a 469 €, con le principali caratteristiche di cui tutti sono ormai a conoscenza. Ricordiamo che esiste un sensore di temperatura, la misurazione dell’ossigeno nel sangue, rilevamento di cadute, S.O.S. emergenze e incidenti, attività sportive di ogni genere, bussola e molto altro ancora.

Per completare l’acquisto al prezzo vantaggioso di 469 euro anziché di 549 euro, bisogna solo aggiungere l’Apple Watch al carrello.