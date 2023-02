WhatsApp, arriva la grande novità copiata a Telegram per le chat importanti

Il dualismo che continua tra le varie applicazioni che si contendono i vari ambiti del mondo mobile, sta portando gli utenti a fare delle scelte. Molto spesso però si tende ad avere più applicazioni, in modo da non perdersi nessuna delle funzionalità che queste possono avere.

Più in particolare sembra che WhatsApp ultimamente stia cercando di introdurre diversa novità, proprio come tutti si aspettavano dopo un 2022 già pieno di eventi. L’obiettivo questa volta sarà quello di mettere in mostra una grande novità per i circa 2 miliardi di utenti sparsi nei 60 paesi del mondo. Indubbiamente sono tante le funzioni utili ma ce ne sono alcune che sono state espressamente richieste. A quanto pare, almeno come si vocifera, sta per arrivare una grande novità, la quale riguarda proprio le chat all’interno della lista di WhatsApp.

WhatsApp: adesso sarà possibile impostare le chat preferite in evidenza in alto, proprio come si fa su Telegram

Piano piano si sta arrivando a vedere diverse novità, le quali consentono le applicazioni di messaggistica istantanea di lottare in maniera ancora più serrata tra di loro. Un esempio potrebbe essere quanto visto proprio all’interno di WhatsApp ultimamente, applicazione che adesso si prepara a lanciare una nuova funzionalità.

Gli utenti che sentivano il bisogno di avere in alto le loro chat principale, potranno farlo adesso senza troppi problemi. Tutto quello che bisogna fare sarà semplicemente tenere premuto sulla chat e fissarla come importante. Tutto questo è già disponibile su Telegram da tempo ed era il momento di introdurlo anche su WhatsApp, con gli utenti che non possono essere altro che contenti.