In occasione della festività di San Valentino, l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di proporre un’interessante promozione. In particolare, l’operatore ha deciso di regalare per un anno il doppio dei giga a tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta denominata Vodafone Red Pro.

Vodafone, nuova promo per San Valentino con raddoppio dei giga per un anno

Fino a fine febbraio 2023 l’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di offrire il doppio dei giga per un anno ai suoi nuovi clienti. Come già accennato, gli utenti interessati potranno usufruire di questa nuova promozione attivando però l’offerta di rete mobile denominata Vodafone Red Pro.

Nello specifico, questa offerta offre ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri, minuti di chiamate internazionali senza limiti e 50 GB di traffico dati. Con la nuova promozione di San Valentino, però, gli utenti riceveranno ulteriori 50 GB per un anno. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 14,99 euro.

Per usufruire della promozione, poi, gli utenti interessati dovranno necessariamente scegliere come metodo di pagamento Smart Pay, quindi addebito su carta di credito, di debito o prepagata. Ricordiamo però che è previsto un costo di attivazione iniziale dell’offerta di 6,99 euro. Gli utenti dovranno inoltre pagare il costo della scheda sim.

Per chi fosse interessato, si potrà attivare l’offerta Vodafone Red Pro anche con metodo di pagamento con addebito su credito residuo. Così facendo, però, si perderà la possibilità di poter utilizzare la promozione di San Valentino.