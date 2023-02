Unieuro, offerte bomba sugli smartphone, incredibile che costino così poco

Unieuro non ammette repliche e cerca di accontentare il più possibile gli utenti che ancora oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per approfittare di ottime offerte speciali dai prezzi decisamente più bassi del normale, ecco allora che non dovete perdere di vista l’obiettivo: il risparmio massimo.

La campagna promozionale cerca di avvicinarsi il più possibile a quelle che sono le richieste dei consumatori, cercare di risparmiare, senza rinunciare alla qualità generale dei prodotti che si vanno ad aggiungere al carrello. Le offerte disponibili su Unieuro prevedono difatti la possibilità di completare l’acquisto anche tramite il sito ufficiale, con consegna sempre gratuita a domicilio.

Unieuro, offerte dai grandi prezzi per tutti

Un Carnevale di sconti vi attende da Unieuro fino al 16 febbraio e raccoglie all’interno del volantino tantissime occasioni molto speciali, a partire ad esempio dai nuovissimi Galaxy S23, acquistabili sin da subito da tutti gli utenti a prezzi di listino. Volendo invece osservare i modelli in promozione abbiamo Galaxy S22 a 749 euro, Galaxy A33 a 299 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Redmi Note 10 Pro a 229 euro, Redmi 10 a 179 euro, Redmi 9AT a 89 euro, Oppo A77 a 249 euro, Galaxy A13 a 189 euro, Realme 10 a 249 euro, Realme C21Y a 99 euro, Honor X6 a 169 euro, Motorola Moto G73 a 219 euro, Motorola Moto G62 a 169 euro e similari.

Di appartenenza alla fascia alta troviamo molto poco, se non appunto l’unico Galaxy S22, per il resto sono tutti modelli più o meno economici, anche se ugualmente interessanti e di qualità.