TIM è assurda, 100GB gratis a tutti con due offerte che distruggono Vodafone

La clamorosa battaglia che sta avendo luogo tra i vari gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia era dietro l’angolo già dallo scorso mese. Infatti, almeno stando a quanto dichiarato dalle aziende che si occupano di telefonia mobile, potrebbe essere l’anno giusto in cui ci dovrebbero essere diverse novità interessanti. Secondo il pubblico, e ora molto più semplice rispetto al passato cambiare gestore dal momento che non si sbaglia quasi mai. La qualità è garantita da tutte le aziende, così come i contenuti in grande quantità. Si tratta di aspetti fondamentali che portano le persone a scegliere un’offerta piuttosto che un’altra. TIM vuole dare il massimo e lo farà con tutte le sue forze.

Questa volta dunque ci sarà una battaglia vera e propria, la quale metterà in gioco tutte le carte più potenti da parte dei gestori principali. I provider virtuali restano in agguato, ma i gestori più blasonati allo stesso tempo riescono a far valere la grande qualità di cui da sempre si fregiano.

TIM ha lanciato le sue nuove offerte: ecco le Wonder con tutto incluso fino a 100GB in 5G

TIM vuole in ogni modo a far vedere cosa riesce a fare e nell’ultimo periodo con le sue nuove offerte lo sta facendo alla grande. Si tratta delle due nuove Wonder, promozioni che costano rispettivamente 7,90 € al mese e 9,90 € al mese.

La prima delle due riesce ad includere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 70 giga in connessione 5G. La seconda invece offre minuti illimitati con 1000 messaggi e 100 giga in connessione 5G.