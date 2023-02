Con la fine del Calciomercato, l’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha deciso di non rendere più disponibile all’attivazione la sua gamma di offerte della serie Calciomercato. Al loro posto, l’operatore ha reso disponibile un nuovo catalogo che include offerte con un costo a partire da 4 euro al mese.

Rabona Mobile, nuovo catalogo di offerte mobile a partire da 4 euro al mese

A partire dal mese di febbraio non saranno più disponibili le offerte mobile della gamma Calciomercato di Rabona Mobile. Come già accennato, l’operatore virtuale ha deciso di sostituire queste offerte con delle nuove. In realtà si tratta delle offerte proposte qualche tempo fa dallo stesso operatore. Vediamole qui di seguito.

Rabona Cross 11

Questa offerta ha un costo mensile di soli 3,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere 6 euro di costo di attivazione. In particolare, offre ogni mese 11 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Rabona Cross 50

Questa offerta ha invece un costo mensile di 4,99 euro a cui bisogna aggiungere 5 euro di costo di attivazione. L’offerta include in questo caso 50 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Rabona Calcio

Questa offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. Include in particolare 111 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. In questo caso il costo di attivazione è di 2 euro.

Rabona Contropiede e Rabona Rovescaiata

Queste due offerte hanno un costo mensile rispettivamente di 7,99 e 9,99 euro al mese. Includono 200 GB e 250 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.