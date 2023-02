Il colosso POCO sta per allargare il mercato italiano degli smartphone lanciando due nuovi dispositivi molto interessanti. L’azienda associata a Xiaomi ha scelto ormai da qualche anno di proporre i propri prodotti anche nel nostro mercato.

Abbiamo visto i modelli di POCO distinguersi nel mercato italiano per essere dei medio-gamma dalle caratteristiche molto interessanti, anche votati al gaming in alcuni casi. Nelle ultime ore l’azienda ha condiviso delle anticipazioni importanti. Scopriamole insieme.

POCO sta per lanciare due nuovi smartphone in Italia

Stiamo parlando di di POCO X5 e X5 Pro, due dispositivi di fascia medio-alta che sono apparsi nelle cronache qualche giorno fa, quando sono stati avvistati presso un rivenditore bulgaro. Questo ha suggerito il loro imminente sbarco in Europa, ipotesi appena confermata da POCO che ne annuncia il lancio in Italia a breve.

Il lancio è a brevissimo, ovvero il prossimo 6 febbraio 2023 attraverso un evento in streaming che potremo seguire sui canali social del colosso e che inizierà alle ore 13. I due smartphone monteranno un display AMOLED da 6.67 pollici con refrash rate fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 7778G per POCO X5 PRO e Snapdragon 695 per POCO X5, entrambi con 6 GB di memoria RAM.

La fotocamera posteriore sarà formata da tre sensori, rispettivamente di 108 megapixel la principale per X5 Pro e 48 megapixel per X5, grandangolo di 8 megapixel per entrambi e sensore di profondità di 2 megapixel. La fotocamera anteriore invece sarà di 16 megapixel per il modello X5 Pro e di 12 megapixel per X5. La batteria sarà di 5.000 mAh per entrambi.

Da queste schede tecniche capiamo che si tratterà di due dispositivi particolarmente interessanti, sia in termini di processore che in termini di comparto fotografico. Insomma ci aspettiamo dei dispositivi di gamma medio-alta, staremo a vedere se POCO saprà renderli ancor più appetibili con un prezzo di lancio competitivo.