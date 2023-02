Metaverso, la verità sul folle investimento di Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha dichiarato durante una conference call che non ha intenzione di cambiare la strategia del suo piano di puntare sul metaverso, nonostante i costi elevati stiano portando problemi alle finanze dell’azienda. La divisione Reality Labs, che comprende tutti i progetti legati al metaverso, alla realtà virtuale e aumentata, ha registrato una perdita di 4,28 miliardi di dollari nel Q4 2022, peggiorando rispetto ai 3,67 miliardi del Q2 dello stesso anno fiscale.

Metaverso: il futuro del progetto

Meta ha avvertito gli investitori che le perdite continueranno per tutto il 2023, ma ha precisato che “non bisogna pensare a Reality Labs come a un’unica cosa”. La società sta lavorando su diversi progetti legati alla realtà aumentata a lungo termine, alla realtà virtuale in crescita e al programma software del metaverso, che hanno un costo meno elevato in termini di capitale.

Zuckerberg ha rilanciato le ambizioni per il metaverso dell’azienda e ha dichiarato di voler continuare a puntare su questa strategia a lungo termine. Tuttavia, Meta sta anche concentrando i suoi sforzi sulle applicazioni di intelligenza artificiale e sul nuovo formato dei Reels, forse per tranquillizzare gli investitori più scettici sul metaverso.

Il metaverso rappresenta un’opportunità per Meta di diversificare le sue fonti di revenue e di espandere i servizi. La società sta investendo in tecnologie come la realtà virtuale e aumentata e il cloud gaming per creare un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Inoltre offre anche opportunità per l’e-commerce e la pubblicità, con aziende che possono creare esperienze virtuali personalizzate per i loro clienti.Ricapitolando, nonostante i costi elevati che sta causando all’azienda, Mark Zuckerberg non ha intenzione di cambiare la strategia del suo piano di puntare sul metaverso, ma vuole anche concentrarsi su altri progetti come l’intelligenza artificiale e i Reels per rassicurare gli investitori.