iRobot Roomba Combo, l'aspirapolvere 2in1 al 30% di sconto con 120 euro in meno

Non è raro che capiti di ritrovarsi molto stanchi ma di avere ancora l’intera casa da pulire. In queste situazioni potrebbe sopraggiungere la voglia di acquistare uno di quei classici robot aspirapolvere, i quali tramite anche l’applicazione su smartphone, possono praticamente aspirare tutto quello che c’è per terra in maniera automatica e rapida, senza alcun tipo di sforzo umano.

L’offerta di oggi riguarda proprio uno dei più interessanti, messo in vendita su Amazon dal marchio per eccellenza. Stiamo parlando del robot iRobot Roomba Combo, il quale offre anche la funzione utile per lavare i pavimenti. Il prezzo è uno dei migliori di sempre, dal momento che lo sconto è del 30% sul prezzo totale.

iRobot Roomba Combo in offerta su Amazon a 279,90 euro invece che a 399 euro

Un’offerta davvero clamorosa che vede un robot pieno di caratteristiche. Ricordiamo infatti che l’aspirazione è particolarmente efficace soprattutto quando si tratta di sporco, polvere e detriti da pavimenti e tappeti. Ci sono due spazzole laterali che consentono al dispositivo di arrivare in ogni angolo. Inoltre il sistema di navigazione intelligente con spostamento in linea retta si serve di alcuni sensori di riconoscimento per il pavimento in grado di pulire in maniera logica e mirata con dei percorsi precisi.

Per poter acquistare l’oggetto, dovete solo aggiungerlo al carrello direttamente su Amazon, per poi effettuare il pagamento.