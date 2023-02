In alcune regioni d’Italia l’operatore virtuale ho.Mobile regala la propria SIM all’interno del nuovo numero della rivista TV Sorrisi e Canzoni di questa settimana.

L’operatore ha quindi deciso di pubblicizzarsi su TV Sorrisi e Canzoni, in particolare sul numero 6 della rivista settimanale, uscito in edicola il 31 Gennaio 2023, che vede sulla copertina tutto il cast di Sanremo 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile regala la SIM insieme a TV Sorrisi e Canzoni

Nella pagina pubblicitaria presente a livello nazionale viene ricordata l’attuale offerta ho. 6,99 100 Giga, che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 100 Giga al costo di 6,99 euro al mese se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Si ricorda inoltre che per questa offerta con 100 Giga a 6,99 euro al mese la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 11,99 euro al mese. Oltre alle offerte, l’operatore ricorda anche il servizio Soddisfatti ho. Rimborsati, con cui permette di provare i servizi per 30 giorni ed eventualmente chiedere il rimborso.

Le regioni nelle quali la SIM sarebbe in omaggio insieme alla rivista sono Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria e Abruzzo. Non è escluso che anche in altre regioni sia presente la SIM ho. Mobile allegata a TV Sorrisi e Canzoni. Ad esempio, secondo alcune segnalazioni, la SIM è presente in Friuli Venezia Giulia. Rispetto alla pagina distribuita a livello nazionale, in questo caso nella quarta di copertina della versione di TV Sorrisi e Canzoni con la SIM ho. Mobile è presente il testo: “Prendi la sim sulla rivista. Attivala e passa a ho”.