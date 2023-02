Euronics, sconti assurdi sui prodotti Apple, SOLO OGGI

Euronics chiude domani una delle sue più interessanti campagne promozionali dell’ultimo periodo, concentrata interamente sul mondo Apple, sul quale ha comunque deciso di attivare tantissimi sconti speciali, dai prezzi sempre più bassi e convenienti.

La campagna promozionale, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei negozi e sul sito ufficiale dell’azienda, salvo esaurimento anticipato delle scorte, anche se non è stato specificato un quantitativo limitato di unità disponibili

Per le offerte Amazon, con i codici sconto gratis, correte subito sul canale telegram dedicato, lo trovate a questo indirizzo.

Euronics, gli sconti attivati sui prodotti Apple sono ottimi

In prima pagina troviamo subito uno sconto molto interessante, riguardante la possibilità comunque di approfittare del bellissimo MacBook Air M1, nella versione 2020, al prezzo finale di soli 899 euro, rispetto ai 1229 euro previsti di listino (la variante da 256GB di SSD). Sempre parlando di notebook, notiamo la presenza del MacBook Air M2 del 2022, con un prezzo che parte da 1269 euro, oppure anche il MacBook Pro da 13 pollici, sempre con M2, il cui prezzo più basso è di 1489 euro.

Un trittico di sconti molto interessanti che permette agli utenti di accedere ai migliori prodotti di Euronics, riuscendo nel contempo a risparmiare al massimo. Dati i prezzi comunque superiori al migliaio di euro, è bene notare che è possibile anche pagare a rate con Klana, dividendo il pagamento in 3 rate senza interessi di alcun tipo; tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 2 anni, che copre i difetti di fabbrica che eventualmente si potrebbero riscontrare.