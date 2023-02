Elon Musk, per colpa di Tesla l'imprenditore continua a perdere milioni di dollari

L’acquisto di Bitcoin da parte di Tesla, annunciato nel febbraio 2021, ha suscitato molte discussioni nell’industria delle criptovalute e al di fuori di essa. Tuttavia, la scommessa di Elon Musk sembra essere diventata una vera e propria tragedia finanziaria per la società. La SEC ha recentemente pubblicato un rapporto che conferma che Tesla ha registrato una perdita di 140 milioni di dollari in Bitcoin nel 2022, il che significa che l’investimento complessivo ha subito una perdita del 10%.

Elon Musk: cosa sta succedendo al mercato delle crypto?

L’andamento del mercato delle criptovalute è il colpevole principale di queste perdite. Il Bitcoin è stato scambiato a 45.000 dollari al momento dell’investimento di Tesla, ma ha raggiunto un prezzo di soli 23.148 dollari alla fine dello scorso anno. La dichiarazione di Tesla conferma che la società ha registrato una perdita totale di 204 milioni di dollari a causa della diminuzione del valore del suo investimento in Bitcoin.

Tuttavia, Tesla ha anche riscosso 64 milioni di dollari in guadagni dalla conversione di alcune delle sue posizioni in Bitcoin in valuta fiat. In un mondo in cui la volatilità delle criptovalute è diventata una costante, non sorprende che la società abbia deciso di convertire alcune delle sue posizioni per evitare ulteriori perdite.

Come se non bastasse, Tesla e il suo CEO Elon Musk hanno attirato l’attenzione del pubblico per ulteriori motivi. L’imprenditore ha recentemente impostato il suo account Twitter su privato, suscitando molte discussioni. Egli ha zittito le voci dichiarando che si trattava di un bizzarro esperimento che ha svelato un problema legato alla portata dei post sugli account privati.