Chicken Nuggets, dopo aver scoperto di cosa sono fatti vi passerà la voglia di mangiarli

Chiunque ama le crocchette di pollo (o chicken nuggets), eppure basterebbe veramente poco per far cambiare idea a tutti. Ad esempio, sapete di cosa sono fatte? Molto probabilmente no. Il miglior fast food del mondo purtroppo non è “sano” come sembra. Continuate a leggere per scoprire gli ingredienti di cui è composto.

Chicken Nuggets: gli ingredienti sono sconvolgenti

La verità che nessuno vorrebbe sapere è che i chicken nuggets sono formati per lo più di tessuto connettivo e parti di carcassa. La quantità di carne del petto di pollo potrebbe infatti essere minima. Secondo uno studio del 2013 dell’University of Mississippi Medical Center, pubblicato sull’American Journal of Medicine, le crocchette di due importanti catene di fast food negli Stati Uniti sarebbero composte principalmente da grassi (60%) e proteine (18-19%) derivanti dall’utilizzo di grandi quantità di grasso e piccole quantità di frammenti ossei e tessuti connettivi, come tendini e legamenti.

Qualora non lo sapeste, l’allevamento intensivo dei polli per la produzione di chicken nuggets richiede una crescita estremamente rapida degli animali e questo processo, non solo è nocivo per la salute dei polli, ma comporta anche la presenza di conservanti e altre sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana.

Dunque, per evitare qualsiasi tipo di problema sarebbe meglio tagliarlo alla radice evitandone la consumazione assidua. Sappiamo che le crocchette di pollo (comprese quelle dei fast food) hanno un gusto unico e irripetibile, ma è importante sapere che queste possono incidere sulla nostra salute e pesare in particolar modo sull’impatto ambientale. Nel dubbio, optate per alternative più sane con ingredienti di qualità superiore e il problema si risolverà.