WhatsApp sta per introdurre tante interessanti novità per tutti gli utenti, per cercare di limare il più possibile la distanza dalla rivale Telegram, Meta sta pensando di apportare importanti modifiche alla propria applicazione di messaggistica istantanea.

Tutte le funzioni di cui vi parleremo non sono ancora state introdotte all’interno dell’app, nella maggior parte dei casi sono state osservate all’interno delle cosiddette Beta, segnale che presto arriveranno nella versione definitiva, ma non ancora. Purtroppo non ci è dato modo di conoscere effettivamente la line-up, per questo motivo non ci resta che aspettare e sperare.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon con le offerte ed i prezzi esclusivi, correndo subito ad iscrivervi a questo indirizzo.

WhatsApp, quali sono le nuove funzioni in arrivo

La prima grande novità sarà, finalmente oseremmo dire, la possibilità di accedere al medesimo account da più dispositivi in contemporanea. Come ben sapete, al giorno d’oggi è sempre necessario effettuare il login, ebbene la prospettiva è di seguire ciò che già offre Telegram, promettendo una funzionalità simile. In altre parole, sarà possibile fruire dello stesso account simultaneamente su più device, siano essi smartphone, tablet o semplicemente il notebook (sfruttando WhatsApp Web).

Al secondo posto di questa speciale classifica elenchiamo i messaggi che si autodistruggono, avete capito bene, WhatsApp introdurrà presto la possibilità di inviare messaggi con una durata temporale limitata, che si autodistruggeranno trascorso tale intervallo. Una scelta molto apprezzata e di notevole qualità, che amplia la privacy.

In ultimo ecco arrivare le note vocali con un tempo massimo di 30 secondi, scelta comprensibile ad apprezzata, che presto vedremo comparire direttamente su WhatsApp.