Gli ambienti secchi ed asciutti possono spesso creare dei problemi agli utenti, per questo motivo risulta utile l’acquisto di un umidificatore, ovvero uno strumento che possa accrescere l’umidità presente all’interno del medesimo ambiente. In nostro aiuto accorre Philips con un prodotto di ottima qualità, ad un prezzo scontatissimo.

Umidificatore Philips, il prezzo è conveniente

Un umidificatore Philips ad un prezzo inedito ed esclusivo, ecco cosa ci aspetta su Amazon, un prodotto effettivamente scontato del 41% rispetto al prezzo originario di listino, dotato di un design cilindrico, con una base inferiore maggiore rispetto alla superiore, realizzato interamente in plastica di colorazione bianca lucida, e finiture rosate. Il dispositivo è pensato per ambienti da 45 metri quadrati, sfrutta tecnologia NanoCloud e raggiunge 3 velocità, utilissime più che altro per regolare alla perfezione l’umidificazione dell’ambiente stesso.

Il listino del momento corrisponde a 169 euro, ma grazie alla promozione attivata da Amazon, segnaliamo che è possibile acquistarlo con un esborso finale di soli 100 euro, godendo a tutti gli effetti di uno sconto del 41% (LINK ACQUISTO). Il serbatoio, se interessati ad effettuare l’ordine, è di 2 litri, più che sufficiente per una notte di utilizzo, senza dover necessariamente essere costretti a ricaricare il dispositivo per riuscire a garantire un funzionamento continuativo nel tempo; ricordiamo, ad ogni modo, che non integra una batteria, dovrà essere collegato ad una presa di corrente.