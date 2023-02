In un mondo sempre più digitale e digitalizzato, il rischio di incappare in una truffa che possa coinvolgere anche una banca è purtroppo divenuto con il tempo sempre più realistico e semplice. L’attenzione deve sempre essere posta ai massimi livelli, onde evitare di incorrere in brutte situazioni, che potrebbero causare problematiche di livello superiore.

Il metodo più utilizzato dai malviventi per carpire le informazioni personali del conto corrente, resta al giorno d’oggi il cosiddetto Phishing; la prassi è conosciutissima, è diffusa da ormai diversi anni, ma ancora oggi gli utenti si scontrano con tale situazione, ritrovando in men che non si dica con il conto corrente completamente svuotato.

Truffe banche, quali sono e come riconoscerle

Il tutto ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica o un SMS, in cui il malvivente si finge il vostro istituto di credito, e nel quale chiede la pressione di un link interno, generalmente con la scusa della modifica della password, o per controllare un accesso indesiderato, o ancora meglio verificare un accredito di una grossa cifra. E’ bene sapere che le banche NON inviano messaggi di questo tipo, se aveste dei dubbi, digitate sempre l’indirizzo nella apposita barra, evitando di premere il link.

Il motivo è semplice, coloro che al contrario seguiranno quanto indicato, andranno a collegarsi ad un sito che a prima vista è esattamente identico all’originale, ma che a conti fatti è diverso, perchè presente su un server gestito dai malviventi, i quali avranno libero accesso a tutte le informazioni digitate, con il conseguente furto di dati sensibili.