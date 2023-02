Un gruppo di uomini di Neanderthal che vivevano nella Spagna centrale ha riempito la loro caverna con teschi di rinoceronti delle steppe e altri grandi mammiferi, probabilmente per qualche misterioso scopo simbolico.

Descrivendo l’impressionante collezione di crani in un nuovo studio, i ricercatori affermano che la scoperta potrebbe aiutare a far luce sullo strano mondo spirituale dei nostri cugini estinti.

In passato sono state scoperte molte grotte di Neanderthal, praticamente tutte le prove trovate in queste abitazioni sono state collegate ad attività banali come la caccia o la fabbricazione di utensili. Secondo gli autori dello studio, “ad oggi, nessun sito esclusivamente correlato all’attività simbolica è stato identificato nella documentazione archeologica di Neanderthal”.

Tuttavia, durante lo scavo di una grotta nota come Cueva Des-Cubierta, gli archeologi si sono imbattuti in 35 grandi teschi di animali, ognuno dei quali presentava corna o palchi. L’assemblaggio comprendeva crani appartenenti a 28 bovini come bisonti e uri, cinque cervi e due rinoceronti.

Rimane ancora un mistero

I denti e gli strumenti di Neanderthal situati nelle vicinanze indicano che gli antichi umani risiedevano nella grotta quando furono raccolti i teschi.

Trovare un gruppo di vecchi bonces all’interno di una grotta è molto insolito e i moderni cacciatori-raccoglitori raramente riportano le teste delle loro prede al campo a causa del loro peso e della mancanza di carne. I ricercatori concludono quindi che “l’introduzione del cranio, e non di altre parti delle carcasse di maggiore interesse nutrizionale, nella Cueva Des-Cubierta sembra quindi essere stata deliberata e non correlata alla sopravvivenza“.

“Piuttosto, sembra più legato al loro uso simbolico“, dicono.

Questa idea è supportata dal fatto che nella grotta sono stati trovati pochissimi denti di animali o ossa frammentate, indicando che le creature sono state macellate altrove e che solo le loro teste mozzate sono state portate all’interno. Tuttavia, senza tali nascondigli di teschi trovati in nessun’altra grotta di Neanderthal, i ricercatori non sono in grado di spiegare perché questo particolare gruppo abbia adottato questa strana pratica.