Le prese smart sono spesso ingombranti? una soluzione potrebbe essere acquistare il modello proposto nell’articolo, un prodotto di piccolissime dimensioni e dal prezzo estremamente ridotto, che potrà aiutare gli utenti a risparmiare spazio e spesa finale.

L’acquisto, come al solito del resto, avviene direttamente su Amazon, tuttavia se volete essere sempre aggiornati in merito ai coupon gratis disponibili su Amazon, ricevendo periodicamente anche le migliori offerte della singola giornata, allora dovete iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato, premendo qui.

Presa smart a basso prezzo, ecco la nuova promozione

Le prese smart, ovvero controllabili direttamente da mobile, mediante ad esempio l’ausilio della corrispettiva applicazione mobile, sono in genere particolarmente ingombranti, in quanto richiedono lo spazio necessario a fianco del collegamento della presa a muro. Con il modello corrente di casa Aigostar, invece, verrà sostituita interamente la placchetta a muro, di dimensioni 11,5 x 7 centimetri, offendo uno spessore di soli 0,8 centimetri, minimo rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Le funzioni offerte non cambiano, il controllo avviene tramite applicazione mobile, compatibile con Android e iOS, oppure assistenti vocali, quali possono essere Google Assistant o Amazon Alexa. Il prodotto ha una potenza massima di 3680W e 16A, il suo prezzo di listino è di 24,99 euro, applicando il coupon presente in pagina, il cliente potrà ricevere uno sconto effettivo del 60%, riuscendo così a spendere circa 10 euro per il suo acquisto finale (LINK ACQUISTO).

Per completare l’odine dovete premere il prima possibile il link inserito nell’articolo, ricordando ad ogni modo che il prezzo potrebbe variare prima del previsto, per questo motivo non aspettate oltre.