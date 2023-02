PayPal, tempi cupi e nuovi licenziamenti per il personale del settore tech

La Silicon Valley continua a essere colpita dai licenziamenti a causa della situazione economica difficile che sta attualmente attraversando. PayPal, una delle più grandi società di tecnologia al mondo, ha recentemente annunciato che licenzierà il 7% del proprio personale, l’equivalente di 2.000 dipendenti. La decisione è stata presa dal presidente e CEO Dan Schulman per affrontare il “contesto macroeconomico difficile” e per ridurre i costi della società.

PayPal: la situazione sui licenziamenti è disastrosa

PayPal ha battuto le aspettative su utili e ricavi nel trimestre precedente, ma questo non ha impedito a Schulman di prendere la difficile decisione di licenziare parte del proprio personale. Le azioni della società sono diminuite del 2% subito dopo l’annuncio, il che lascia pensare che la situazione non sia stata facile nemmeno nel quarto trimestre del 2022.

Non è una novità che molte aziende della Silicon Valley stiano prendendo decisioni simili per ridurre i costi. Microsoft, ad esempio, ha annunciato licenziamenti per 10.000 dipendenti solo pochi mesi fa. Siamo davanti ad una sfida per le comunità locali che dipendono da questi posti di lavoro ben pagati e stabili. Tuttavia la situazione economica difficile è arrivata anche in molte altre industrie in tutto il mondo.

Ora è importante che le società prendano in considerazione le conseguenze sociali ed economiche di queste decisioni difficili. I licenziamenti possono avere un impatto duraturo sulla comunità e sui lavoratori che hanno dedicato anni alla loro attività.

Se anche grandi società come PayPal sono state costrette a prendere decisioni difficili per ridurre i costi e affrontare la situazione, cosa ne sarà di quelle più piccole?