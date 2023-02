Nuovo ECHO Dot di quinta generazione con Alexa al 42% di sconto su Amazon

Avete voglia di avere Alexa in casa? Il celebre assistente vocale può arrivare con uno dei dispositivi più iconici, ovvero il nuovo Echo Dot di quinta generazione. Il prezzo offerto da Amazon questa volta è davvero vantaggioso per la variante nella colorazione blu notte.

Echo Dot di quinta generazione a 34,99 euro su Amazon, il super prezzo

In questo caso non sono certamente in dubbio le caratteristiche di questo dispositivo, il quale è l’Echo Dot con il migliore audio di sempre. Offre un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Si tratta quindi di caratteristiche che possono far innamorare l’utente, il quale quindi avrà anche l’opportunità di acquistarlo al 42% di sconto. Si tratta infatti di un prezzo di 34,99 €, il quale permette di portare a casa il dispositivo nella sua variante 2022. Bisogna dunque solo completare l’acquisto.

Ricordiamo poiché ci sono due anni di garanzia inclusi da Amazon, oltre alla possibilità di reso nei 30 giorni per qualsiasi problema dovesse sorgere.