Le monete rare sono dei pezzi di antiquariato a cui i collezionisti pongono sempre una particolare attenzione. Parliamo di esemplari ricercati in tutto il mondo e molte di questi sono di origine nostrana. Infatti, c’è l’1 euro con l’Uomo Vitruviano che può valere tantissimi soldi.

Riguardo questa moneta, il merito è di Laura Cretara, ossia la prima donna comparsa su una moneta italiana. Su quest’ultima, il soggetto è stato scelto da Carlo Azeglio Ciampi, ex presidente della Repubblica Italiana. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Monete rare, il valore elevato di questo 1 euro

Parliamo di una moneta rappresentativa del nostro Stato. Su quest’ultima è possibile notare la raffigurazione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, il quale mette in evidenza il patriottismo e l’orgoglio italiano di uno degli artisti più importanti di sempre.

La figura va a rappresentare un corpo umano con misure proporzionali. Sopra il capo, è possibile scorgere la lettera R con la I sopra, che va a rappresentare la “Repubblica Italiana”. Ai due lati è possibile notare che sulla parte sinistra è presente la lettera R, ossia la Zecca di Roma; a destra invece troviamo il millesimo conio.

Possiamo ben capire che il suo valore è di 1 euro, come riportato sopra. Di questi esemplari però ce ne sono tanti; dunque, non è una vera e propria moneta rara. Per essere più precisi, ci sono in realtà alcuni esemplari con diversi errori di conio che possono valere molti soldi.

Su Internet è possibile trovare monete di questo tipo che vengono vendute anche a più di 20.000 euro.