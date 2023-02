iPhone 13 in offerte CLAMOROSA a meno di 800 euro su Amazon

Stavate cercando un nuovo smartphone ma non volete spendere oltre una determinata cifra? Su Amazon è disponibile l’iPhone 13 di casa Apple ad un prezzo straordinario, il quale corrisponde a 777 €. Lo sconto del 17% riguarda quindi questo dispositivo che potete portare a casa semplicemente aggiungendolo al carrello.

iPhone 13 diventa uno smartphone perfetto visto il prezzo proposto da Amazon, potete portarlo a casa per 777 € con due anni di garanzia

Questa volta l’offerta è davvero interessante visto che il prezzo è di 777 €. Lo sconto del 17% proposto da Amazon riguarda l’iPhone 13 di Apple, il quale è proposto nella colorazione bianco galassia. Ricordiamo che la variante in questione è quella da 128 giga di memoria, la quale include tante altre caratteristiche di livello.

Non è da dimenticare infatti la presenza del display Super Retina XDR da 6.1 pollici, così come il sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel in grado di girare i video in 4K HDR. Il prezzo è molto interessante ma c’è anche un altro punto davvero importante: bisogna ricordare che ci sono due anni di garanzia oltre a 30 giorni di reso disponibili.