Una vlogger cinese ha pensato che fosse una grande idea acquistare, grigliare e mangiare un intero grande squalo bianco. Ma è stata multata dal suo paese per averlo fatto, come riporta CBS News a testimonianza del fatto che le persone sono disposte a fare di tutto per la fama su Internet.

Secondo una dichiarazione delle autorità locali di Nanchong, in una città nella provincia del Sichuan, l’influencer che si fa chiamare Tizi è stata multata per l’equivalente di circa 18.500 dollari per aver pubblicato un video sul suo viaggio dove mostrava che mangiava carne di squalo.

L’ufficio di supervisione del mercato di Nanchong ha affermato nella sua dichiarazione che la ragazza, il cui vero nome è Jin, ha acquistato l’animale in via di estinzione dal mercato di e-commerce Taobao di proprietà di Alibaba per l’equivalente di 1.100 dollari nell‘aprile 2022.

Successivamente ha pubblicato video di se stessa mentre cucinava e mangiava l’animale nel luglio dello stesso anno.

Arrestati altri due uomini

“Non lasciarti ingannare dal suo aspetto spaventoso”, dice Tizi in una traduzione del famigerato video, “la sua carne è molto tenera”.

A seguito di un’indagine che ha comportato l’analisi di campioni di tessuto per il DNA, le autorità hanno affermato di aver scoperto che l’animale in questione era effettivamente un grande squalo bianco, una specie protetta dalla legge cinese sulla protezione degli animali selvatici.

Oltre a multare Jin, le autorità hanno anche arrestato due uomini accusati di aver venduto a Jin lo squalo in via di estinzione.

