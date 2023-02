Iliad nel mese di febbraio continua a dare lustro alla sua offerta commerciale. Il provider francese non vuole essere da meno rispetto a nessuno dei suoi rivali e per arginare la concorrenza di TIM, Vodafone e WindTre ha deciso di rispolverare una delle sue tariffe più popolari di questi ultimi mesi: la Giga 150.

Iliad, a febbraio la tariffa con 150 Giga e 5G gratis

Come in passato, anche a febbraio la Giga 150 avrà un costo pari a 9,99 euro al mese ed un listino che comprende sia internet che chiamate ed SMS. Nel dettaglio, gli abbonati riceveranno 150 Giga per la connessione di rete con consumi infiniti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili e con gli SMS da inviare a qualsiasi numero della propria rubrica. Disponibili anche 6 Giga per navigare in roaming.

Attivando la Giga 150 di Iliad i clienti avranno anche delle sorprese aggiuntive, tra cui la grande novità delle reti 5G completamente a costo zero. Laddove disponibili sul territorio e laddove presente la copertura, gli abbonati del provider potranno navigare con le linee più veloci di sempre senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile.

La strategia commerciale di Iliad e quella di altri operatori, tra cui TIM e Vodafone, si conferma divergente. Ad oggi, infatti, per la tecnologia 5G altri operatori chiedono agli utenti un piccolo extra – sino a 5 euro – da aggiungere alle ricaricabili. Questa novità del provider francese è valida per tutti coloro che attivano la Flash 120 ma anche per gli abbonati che nei mesi scorsi hanno scelto l’altra tariffa, la Giga 120.