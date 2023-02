Il mondo della televisione è cambiato, nel corso degli anni abbiamo a tutti gli effetti assistito ad un exploit dei servizi di streaming, in primis Netflix, poi seguito a ruota da Disney+ e Now TV, senza dimenticarsi di Infinity, Amazon Prime Video e altri ancora. Ma quale conviene di più? conosciamo da vicino i pezzi.

Il primo non può che essere il più conosciuto, ovvero Netflix, da poco l’azienda ha introdotto la possibilità di attivare un abbonamento con pubblicità ad un prezzo di 5,99 euro, ma con importanti rinunce sulla qualità, ed ovviamente sulla visione spezzettata di spot pubblicitari. Volendo attivare il piano Premium, il più costoso è di 17,99 euro al mese (il piano base è invece da 7,99 euro).

Disney+, Netflix o Sky, quale conviene?

Volendo invece puntare su Disney+, la scelta è più basilare, proprio perché il servizio di streaming non presenta vari piani di abbonamento, solo una possibile scelta a 8,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali di sorta o limitazioni varie.

L’ultima è Now TV, il servizio di streaming di Sky presenta un’accessibilità differente, suddivisa più che altro sui ticket, ovvero l’utente può scegliere cosa guardare, dividendolo in ambito di interesse: entertainment, cinema o sport. In genere il costo è di 9,99 euro a pacchetto, ma per maggiori informazioni consigliamo di collegarsi al sito ufficiale.

Come avete potuto voi stessi notare, alla bella meglio tutte le aziende sono state in grado di allinearsi su uno specifico prezzo di vendita, che potrebbe accontentare la maggior parte dei consumatori.