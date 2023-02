Decoder DVB-T2 invisibile per digitale terrestre a soli 20 euro su Amazon

Proprio di recente gli italiani hanno dovuto assistere allo switch dei canali, i quali hanno cambiato frequenza e in alcuni casi portando diverse TV a servire a ben poco. Proprio per questo motivo bisogna prendere delle precauzioni, le quali possono dunque evitare l’acquisto di una nuova televisione in casa.

Bisogna quindi acquistare un decoder digitale terrestre, magari più piccolo possibile per evitare di occupare spazio e rendere la televisione ancora più un ingombro. Per tale motivazione ecco che su Amazon arriva un dispositivo davvero interessante, il quale va collegato direttamente dietro la propria TV. Chiaramente è provvisto di un telecomando ed è compatibile con tutte le nuove frequenze fino al full HD.

Decoder digitale terrestre in full HD, si tratta di quello più piccolo sul mercato e Amazon lo offre a 21,99 €

Un decoder digitale terrestre così piccolo può solo tornare utile in un momento del genere, soprattutto se avete una televisione che non riceve le frequenze con standard DVB-T2.

Il prezzo in questione è scontato del 12%, arrivando a 21,99 € per chi decide di acquistarlo direttamente. Chiaramente avrete anche 30 giorni di reso nel momento in cui la situazione non dovesse convincervi una volta ricevuto l’articolo a casa.