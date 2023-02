Crisi ambientale, presto sarà più preziosa una foglia d'albero che un lingotto d'oro

Se si chiama foglia d’oro un motivo ci sarà, no? A parte gli “scherzi”, qui c’è ben poco da scherzare. Sembra che in futuro una semplice foglia d’albero possa diventare addirittura più preziosa di un lingotto d’oro. E sapete perché?

Crisi ambientale: iniziamo ad agire o potremo dire addio alla nostra esistenza

Negli ultimi anni, l’umanità sta guardando sempre di più allo spazio come una destinazione accessibile e vicina da esplorare, soprattutto a causa del futuro incerto che attende il nostro pianeta. Questo interesse solleva di conseguenza molte domande e considerazioni strane, come ad esempio: “È vero che una foglia d’albero sia più preziosa di un lingotto d’oro?”

Questa domanda potrebbe sembrare assurda, ma purtroppo se pensiamo alla crisi ambientale ha più che senso. Quest’ultima sta mettendo a rischio molte specie animali e vegetali, ciò significa che in un futuro non troppo lontano, alcune zone ricche di alberi potrebbero essere sommerse dall’avanzata del mare, o gli incendi potrebbero distruggere interi ecosistemi (come abbiamo visto nel 2021 con l’incendio in Siberia). Senza considerare la deforestazione che sta avvenendo in alcune parti del mondo.

Tutto questo per dire che la quantità di alberi sta diminuendo e, di conseguenza, anche il numero di foglie. Stessa cosa varrà per l’oro disponibile, eppure se consideriamo l’universo, sappiamo già che esistono grandi asteroidi che ne abbondano, come 16 Psyche, con un valore di 10 quintilioni di dollari.

In un futuro in cui potremo esplorare lo spazio più rapidamente e in cui la crisi ambientale sulla Terra sarà ancora più accentuata, l’oro risulterà molto meno raro di una foglia d’albero. D’altronde la vita sulla Terra dipende dagli alberi e dalle foglie, quindi se vogliamo preservarla dobbiamo impegnarci a proteggere il pianeta e i suoi ecosistemi.