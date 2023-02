WhatsApp, cosa aspettarsi dagli aggiornamenti del 2023

Il 2023 è ormai iniziato da un mese, ma gli utenti sono già interessati a scoprire quali saranno le funzioni che WhatsApp deciderà di aggiungere all’interno della propria applicazione mobile, per cercare di ridurre il più possibile il gap venutosi a creare nei confronti di Telegram, la rivale più agguerrita.

Secondo quanto appreso dalle beta più attuali, la prima funzione che vedrà la luce sarà l’introduzione dell’auto-distruzione dei messaggi, una soluzione che andrà ad estendere la possibilità di cancellazione odierna, prevista entro 7 giorni dall’invio, per garantire una maggiore privacy all’utente. In altre parole, i messaggi si cancelleranno in automatico entro pochi minuti dalla visione da parte del ricevente.

Scoprite in anteprima i codici sconto Amazon, sono tutti disponibili solo ed esclusivamente sul canale Telegram dedicato, che trovate a questo indirizzo.

WhatsApp, cosa vi aspetta nel 2023

Le note vocali subiranno una modifica nel corso dell’anno corrente, infatti si dice che verrà introdotta una limitazione a soli 30 secondi, mantenendo inalterata la crittografia end-to-end per garantire più privacy possibile al consumatore finale. Per poi passare, finalmente oseremmo dire, alla modalità Companion; dopo una lunghissima attesa, infatti, dovrebbe essere possibile collegare un maggior numero di dispositivi in contemporanea allo stesso account, evitando così di dover continuare ad effettuare il logout ogni qualvolta vi ritrovate a cambiare smartphone.

Tutte le funzioni di cui vi abbiamo parlato nell’articolo verranno introdotte in WhatsApp, al momento attuale non sappiamo effettivamente quando, ma i rumors parlano che entro la fine del 2023 le potremo utilizzare senza problemi di alcun tipo. Di volta in volta ve ne parleremo con articoli appositamente dedicati.