Vodafone è folle, le 2 offerte Silver hanno distrutto TIM con 200GB in 5G

Sarà forse questo il periodo migliore dell’anno per scegliere un gestore, il quale può essere sia fisso che mobile. Il valzer degli utenti però sembra essere molto più ricorrente quando si tratta di provider che propongono offerte per smartphone, quindi di tipo mobile. A tal proposito sembrerebbe essere partita la gara tra tutti i gestori telefonici più importanti, con quelli ritenuti comparse che starebbero diventando vere e proprie protagoniste in un mondo fatto di realtà ormai piena di ogni tipo di contenuto.

Ci sono chiaramente quei provider che detengono i record assoluti, avendo dalla loro parte milioni e milioni di utenti che riescono a giustificare dunque la grande riuscita dei loro progetti. Vodafone è uno di questi e non se ne può fare mistero, dal momento che in Europa è riconosciuto come uno dei provider migliori in assoluto. In questo momento però l’obiettivo è rubare utenti alla concorrenza, propiziando il rientro di quelli che sono scappati in passato.

Vodafone lancia nuove offerte strepitose, ci sono le due Silver con 150 e 200 GB

Gli utenti che stavano aspettando delle novità per tornare in Vodafone potranno essere contenti questa volta visto che ce ne sono ben due appartenenti alla stessa gamma.

La nuova Silver è una famiglia di due promo che non cambiano nel nome ma in prezzo e contenuti. La prima delle due consente di avere minuti senza limiti e i messaggi senza limiti, esattamente come la seconda. Qui ci sono 150 giga di traffico dati in 5G per 7,99 € al mese. La seconda offerta invece varia perché offre 200 giga di traffico dati in 5G per 9,99 € al mese.