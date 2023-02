Proprio ieri 1° febbraio 2023 l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di rilanciare la propria promozione denominata Cashback fino alla fine del mese, salvo cambiamenti nelle prossime settimane.

Tutti i nuovi clienti Very che acquistano un’offerta inclusa nella promo, riceveranno quindi una ricarica omaggio sul proprio credito residuo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile rilancia la promo Cashback

Come appena accennato, tutti i nuovi clienti dell’operatore che acquistano un’offerta inclusa nella promozione ed attivano la propria SIM, riceveranno in omaggio una ricarica sul proprio credito residuo. La ricarica in questione è valida esclusivamente per il pagamento del costo dell’offerta, con priorità di consumo rispetto al credito già presente sulla SIM Card.

Le offerte Very 6,99 MNP, Very 7,99 MNP e Very 9,99 MNP sono attivabili per i nuovi clienti Very che provengono da iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil e tanti altri. La prima comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB al prezzo di 6,99 euro al mese.

L’offerta Very 7,99 comprende invece minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 GB a 7,99 euro al mese. Troviamo disponibile anche Very 9,99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 GB. Per chi attiva un nuovo numero o proviene da TIM, ho. Mobile, Kena Mobile, Vodafone, WindTre e Spusu non è presente la promo cashback. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.