Qualche tempo fa Very Mobile aveva reso disponibile una promozione molto interessante. Si tratta di una promo cashback che prevede un mese di ricarica in omaggio e ora l’operatore virtuale ha deciso di riproporla fino alla fine del mese di febbraio 2023. Questa promo, in particolare, è rivolta principalmente a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero.

Very Mobile, ritorna la promo cashback con ricarica in omaggio

Per tutto il mese di febbraio 2023 l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di riproporre la promozione cashback. Con quest’ultima, in particolare, sarà possibile ricevere un mese di ricarica in omaggio. Potranno attivare questa promo tutti gli utenti che attiveranno una nuova offerta richiedendo la portabilità del proprio numero da specifici operatori.

Nello specifico, sono compresi gli operatori iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova e WithU.

Tutti gli interessati dovranno quindi richiedere la portabilità del numero da uno di questi operatori e dovranno attivare una di queste offerte: Very 6,99 MNP, Very 7,99 MNP e Very 9,99 MNP. Si tratta di tante offerte di rete mobile davvero convenienti e che includono ogni mese tanti minuti e giga per navigare.

L’offerta mobile Very 6,99 MNP, ad esempio, include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 6,99 euro.