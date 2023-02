Il primo mese del 2023 è ormai dietro le spalle ma il mondo dello streaming continua a correre veloce. I nuovi film e le serie TV si susseguono talmente velocemente che spesso è difficile stare al passo con le produzioni in uscita. Per scoprire quali sono i film e le serie TV assolutamente da non perdere, il team di JustWatch ha realizzato due classifiche TOP 10. Si tratta dei contenuti maggiormente apprezzati dagli utenti e che hanno calamitato l’attenzione degli abbonati. I film e le serie TV indicare di seguito sono tutte disponibile in Italia sui principali servizi. Sarà possibile trovare contenuti di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+ e tutte le altre piattaforme. Il periodo di riferimento e le attività di visione sono quelle avvenute tra l’1 e il 31 gennaio 2023. Le classifiche TOP 10 realizzate da JustWatch permettono di scoprire quali sono i migliori film e serie TV da vedere in streaming TOP 10 – Film in streaming The Menu The Pale Blue Eye – I delitti di West Point Glass Onion – Knives Out Top Gun: Maverick Bullet Train Elvis Aftersun Amsterdam Avatar White Noise TOP 10 – Serie TV in streaming The Last of Us The White Lotus Mercoledì Caleidoscopio The Bear Tulsa King Hunters Alice in Borderland Yellowstone The Handmaid’s Tale

La classifica TOP 10 dei film è dominata da The Menu. La pellicola del 2022 diretta da Mark Mylod ha come protagonisti Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy. Il primo è un rinomato chef mentre la seconda una cliente dell’esclusivo ristorante dove tutti i commensali sono destinati alla morte.

La classifica TOP 10 delle serie TV incorona The Last of Us. La serie è ispirata al gioco creato da Naughty Dog per PlayStation nel 2013. Così come nel videogame, anche nella serie sono presenti due protagonisti intenti ad attraversare l’America per cercare una cura ad una micidiale epidemia che ha colpito il Paese.