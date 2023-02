Avete appena acquistato una PS5 e siete alle ricerca delle cuffie perfette da abbinarle? potreste decidere di acquistare le Sony Pulse 3D Wireless, il prodotto appositamente pensato per la console di casa Sony, in vendita oggi ad un prezzo sempre più economico su Amazon.

Sony Pulse 3D Wireless in offerta, ecco i nuovi sconti

Le Sony Pulse 3D Wireless sono cuffie sovrauricolari pensate esclusivamente per PS5, utilizzabili senza filo, grazie alla connettività dettata dalla chiavetta USB da collegare direttamente alla corrispettiva porta presente sulla console. Sebbene siano progettate per il modello di nuova generazione, segnaliamo essere utilizzabili senza difficoltà anche su PS4 o su PC. Sulla superficie troviamo un doppio microfono per gestire la chat con gli amici (non retraibile, né estraibile), mentre la durata della batteria dovrebbe essere più che sufficiente, si parla di 20/30 ore di utilizzo continuativo. Manca, dato il prezzo estremamente ridotto, la cancellazione attiva del rumore (o ANC), da segnalare comunque che l’isolamento passivo è più che buono, quindi non se ne risente così la necessità.

Il valore di listino che Sony ha pensato per questo prodotto è di 99 euro, con la nuova promozione lanciata in questi giorni da Amazon, la spesa finale si assesta attorno ai 79 euro, godendo difatti di una riduzione effettiva pari al 20% (LINK PER ACQUISTO). La colorazione disponibile a questo prezzo è la total black, non riprende quindi il bianco caratteristico di PS5.