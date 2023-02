Potassio, i matematici spiegano perché il minerale potrebbe ucciderci

Il potassio, essendo un macroelemento presente in grandi quantità e supportando il muscolo cardiaco nella sua funzione e la trasmissione dei segnali elettrici all’interno delle cellule, è un minerale fondamentale per il benessere del nostro organismo. Tuttavia, livelli troppo elevati o troppo bassi di questo possono essere addirittura fatali.

Potassio: come fa il nostro corpo a regolarlo?

Per capire i meccanismi che regolano la concentrazione e la diffusione di questo minerale, i ricercatori dell’Università di Waterloo hanno creato un modello matematico che simula il modo in cui il corpo regola il potassio, sia nei periodi di deplezione che durante la normale assunzione.

Il processo di “mantenimento dell’omeostasi del potassio” permette al corpo di immagazzinare, distribuire e smaltire costantemente il minerale presente nella dieta, mantenendo così dei livelli equilibrati. Comprendere questo meccanismo è importante per diagnosticare in modo preciso eventuali problemi legati alla concentrazione di potassio nel corpo, come l’iperkaliemia o l’ipokaliemia.

Il modello matematico creato dai ricercatori può essere utilizzato per simulare diverse situazioni su pazienti virtuali, permettendo di prevedere i casi di iper/ipokaliemia e di testare diversi controlli. La dott.ssa Melissa M. Stadt, autrice principale dello studio, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra potassio e di prevenire iperkaliemia o ipokaliemia, entrambe pericolose per la salute.

Lo studio, pubblicato sulle pagine di PLOS Computational Biology, ha dimostrato come il modello matematico sia stato in grado di verificare il meccanismo di “cross talk muscolo-rene” e di mostrare con precisione i dati biologici esistenti riguardanti l’omeostasi del potassio, suggerendo che potrebbe essere un ingranaggio essenziale nella regolazione del potassio. Questa si unisce a una recente ricerca tedesca che ha svelato il funzionamento del canale nelle cellule, confermando la sua importanza per la salute del nostro corpo.