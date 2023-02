OnePlus Nord 2T 5G con 8GB di RAM e 128GB di memoria al 19% di sconto

Sono talmente tanti gli smartphone in offerta sul web che spesso gira la testa a furia di cercarne uno che faccia al caso proprio. Questa volta però l’offerta ve la portiamo direttamente a casa, proponendo uno smartphone che durante gli ultimi tempi ha venduto davvero tanto. Stiamo parlando del celebre OnePlus Nord 2T 5G, variante molto interessante prodotta dal colosso cinese. Il prezzo scende del 19% su Amazon, che propone dunque il telefono a 329,90 €. Per poterlo portare a casa dovete solo aggiungerlo al carrello.

OnePlus Nord 2T 5G: la grande offerta di Amazon che propone lo smartphone a soli 329,90 €

Questo dispositivo arriva con tante caratteristiche davvero ottime, tra cui uno schermo da 6,43″ di ampiezza. Proposto nella sua variante blu, questo OnePlus Nord 2T 5G consente di avere 8 giga di RAM e 128 giga di memoria interna, oltre ad una tripla fotocamera da 50 megapixel. È disponibile inoltre anche la ricarica veloce SUPERVOOC a 80W.

E quindi questa è un’occasione davvero unica, anche per l’esercizio di stile dell’azienda che è riuscito davvero bene. Esteticamente lo smartphone è ineccepibile, oltre che molto comodo nonostante le sue grandi dimensioni.