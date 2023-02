Magnetar, la stella di neutroni in grado di cambiare velocità

Nell’ottobre del 2020, una stella distante 30,000 anni luce dalla Terra ha improvvisamente cambiato velocità, arrestando quasi del tutto la sua rotazione. Questo fenomeno ha interessato una magnetar, un tipo raro di stella di neutroni con un potente campo magnetico. Gli astronomi non avevano ancora spiegato questo misterioso evento fino a pochi giorni fa.

Magnetar: ecco spiegato il fenomeno

La teoria degli astrofisici, pubblicata su Nature Astronomy, suggerisce che l’improvvisa riduzione della rotazione potrebbe essere stata causata da una rottura simile a un evento vulcanico sulla superficie della stella, che ha emesso un vento di particelle nello spazio. Questo vento ha alterato i campi magnetici della stella generando segnali radio.

Questa ricerca indica che le stelle di neutroni potrebbero avere equivalenti ai nostri vulcani. Questo arresto improvviso è stato chiamato “glitch” e finora solo tre sono stati osservati. Le magnetar sono tra gli oggetti celesti più estremi dell’universo a causa della loro rapida rotazione e del loro potente campo magnetico. Di norma, i periodi rotazionali cambiano gradualmente, ma gli arresti improvvisi sono estremamente rari.

Questa nuova scoperta potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione della natura delle magnetar e dei loro effetti sul cosmo. Inoltre, questo studio potrebbe anche essere utilizzato come una sorta di modello per la ricerca su altri fenomeni astronomici simili.

Le magnetar sono conosciute per produrre delle intense emissioni di raggi X e gamma e sono considerate le fonti più potenti di questo tipo di radiazione nell’universo. Esse possono essere causate da cambiamenti nel campo magnetico della stella o da eventuali eventi di “surriscaldamento“. In futuro, potremmo scoprire ulteriori dettagli sulle cause degli eventi e su come possono influire sulle stelle vicine.